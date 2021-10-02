Народный артист России Олег Газманов рассказал о победителе музыкального конкурса "Голос 60+". Лидера творческого испытания выбрали с помощью зрительского голосования.

Публика отдала предпочтения конкурсанту, которому далеко за 60. Победу одержал Михаил Ерофеевич Серебряков, которому 97лет! Газманов назвал вокалиста "мой победитель".

"Волновался я за него конечно ужасно. Но он, хоть и передвигался с трудом, перед микрофоном стоял, как скала, как на последнем своём фронтовом рубеже! Хорошо, что за него голосовали зрители, а не профессиональное жюри. Народ поддержал его за чувство музыки, голос и волю, за его доброту и за то, что он из той "солдатской двужильной породы" (как он пел в своей песне) Спасибо всем, кто голосовал за Михаила Ерофеевича. Я думаю что этим вы продлили его годы!" — объяснил артист.