Народный артист России Олег Газманов рассказал о победителе музыкального конкурса "Голос 60+". Лидера творческого испытания выбрали с помощью зрительского голосования.
Публика отдала предпочтения конкурсанту, которому далеко за 60. Победу одержал Михаил Ерофеевич Серебряков, которому 97лет! Газманов назвал вокалиста "мой победитель".
"Волновался я за него конечно ужасно. Но он, хоть и передвигался с трудом, перед микрофоном стоял, как скала, как на последнем своём фронтовом рубеже! Хорошо, что за него голосовали зрители, а не профессиональное жюри. Народ поддержал его за чувство музыки, голос и волю, за его доброту и за то, что он из той "солдатской двужильной породы" (как он пел в своей песне) Спасибо всем, кто голосовал за Михаила Ерофеевича. Я думаю что этим вы продлили его годы!" — объяснил артист.
Самого Газманова признали лучшим наставником этого сезона шоу "Голос 60+".
Подписчики исполнителя хита "Офицеры" горячо поддержали победителя.
"Он точно это заслужил, все его выступления смотрела со слезами на глазах. Но больше всего понравилось как он Вас выбрал в наставники Это было классно", — писали в Сети
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что регион останется в составе РФ, даже если глава субъекта или лидер нашей страны Путин сложат полномочия.