Собчак объяснила сыну, откуда берутся дети: "Шах и мат"

Сыну Ксении Собчак Платону скоро исполнится пять лет. Мальчик уже одолевает родительницу интересными вопросами о продолжении человеческого рода. Журналистка попыталась объяснить ребёнку, как и почему рождаются дети.

Как только сын Платон стал задавать непростые вопросы о размножении, Ксения Анатольевна, как опытный журналист, включила скрытую камеру.

Мальчик спрашивал маму о механизме появления на свет детей.

"Что нужно сделать, чтобы у тебя родились бейбики?" — интересовался малыш.

Часть разговора Ксения оставила за кадром. Создалось впечатление, что смышлёный мальчик "спалил" скрытую видеосъёмку матери. Журналистка не сдалась и сделала второй дубль.

На видео больше говорил Платон. Мальчик развивал свою мысль, рассказывая о некоем зёрнышке, которая должна проглотить женщина, чтобы родить ребёнка. Далее Платон рассказал о враче, который непременно, на его взгляд, должен присутствовать в репродуктивной цепочке.

Ксения объяснила сыну, что врач вовсе не нужен, а явление это чисто природное.

"Первый серьезный разговор с Платоном Вопрос "Откуда берутся дети?" застал врасплох. Я думала это все-таки попозже произойдет. А как нормально это всё обьяснить 4-х летнему ребенку? Мне кроме "в маме начинает расти семечко" ничего в голову не пришло. Но Платом не лыком шит, и быстро перешел к главному: "А как семечко попадает в маму?". Шах и мат", — написала Ксения в своём микроблоге под видео.

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