Мария Шукшина рассекретила гонорары звёзд за участие в ток-шоу

Заслуженная артистка РФ и обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" Мария Шукшина давно и активно борется за нравственные основы российского телевидения. Знаменитость убеждена, что никто из российских артистов не посещает телешоу бесплатно.

Мария Шукшина не устаёт призывать коллег одуматься и перестать потворствовать безнравственным принципам, которые царят на отечественном ТВ.

Актриса отмечает, что общество давно поразил "вирус бескультурья", который распространяется через телевизионные экраны.

Мария Васильевна назвала гостей низкопробных шоу "слабыми", так как их легко купить.

Она озвучила впечатляющую сумму, ради которой знаменитости делают сенсационные признания на публику.

"За это же платят огромные деньги. Одна съемка стоит два миллиона рублей! Я прекрасно знаю, насколько там большие деньги. И это искушение", — рассказала Шукшина в интервью телеканалу "Царьград".

Актриса уверена, что людей с "духовным стержнем" остаётся всё меньше.

Из-за корысти и слабости артисты готовы участвовать в ТВ-шоу, демонстрируя тем самым, что легко готовы продаться.

Шукшина с болью отмечает, что и её семью не обошла эта беда. Её отца — великого режиссёра, писателя и актёра Василия Шукшина — периодически обсуждаю в низкосортных программах.

Публика также помнит, какой скандал разразился вокруг брака Лидии-Федосеевой Шукшиной и Бари Алибасова.

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