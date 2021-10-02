Друг жены Шаляпина рассказал о смерти Татьяны Дэвис от "ковида"

Смерть 42-летней женщины, которая два месяца назад вышла замуж за Прохора Шаляпина, потрясла общественность. Последние новости говорили о том, что у Татьяны Дэвис намечалась положительная динамика. Сам Прохор признавался, что надеялся на прогрессивную медицину Запада, однако коронавирус оказался сильнее.

О том, как и почему умерла молодая состоятельная женщина, рассказал друг жены Шаляпина Виктор.

Сама Татьяна не сомневалась, что победит болезнь, так как её пыталсиь спасти опытные медики престижной клиники.

Известно, что Татьяна Дэвис не сразу обратилась за медицинской помощью, надеясь переболеть дома. Только после того, как она начала задыхаться, её экстренно госпитализировали. Медики диагностировали обширное поражение лёгких.

В какой-то момент показалось, что Дэвис пойдёт на попрравку, так как врачам удалось остановить развитие болезни, однако улучшение было лишь временным. Женщину ввели в медикаментозный сон и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

"Таня верила, что обязательно поправится. Медицина в США развита лучше, нежели в России. Тамошние медики предпринимали все усилия, использовали все методики. Но ничего не помогало. Таню были вынуждены подключить к аппарату ИВЛ и ввести в искусственную кому. Мы все молились за нее. Но Таня умерла, не приходя в сознание", — цитирует слова друга покойной бизнес-леди издание "Собеседник".

Прохор тоже верил в выздоровление супруги. Он обустраивал для жены семейное гнёздышко в Подмосковье. Шоумен надеялся, что жена после выздоровления приедет к нему набираться сил. Судьба, однако, распорядилась иначе.

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