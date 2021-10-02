Александр Ширвиндт высказался о хейтерах: "Хамят?"

Бывший художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт поделился своим взглядом на Интернет-критиков — так называемых хейтеров.

87-летний артист идёт в ногу со временем. Он прекрасно осведомлён о проблемах в сетевом пространстве.

Александр Анатольевич поинтересовался у сына, страдает ли он от любителей "вылить грязь" на тех, кто создаёт сетевой контент.

Между отцом и сыном состоялся занимательный диалог

— Ну что там, когда сельскую библиотеку мы снимали на даче? Ты помнишь или нет? — спросил артист наследника. — Как помню, когда это сейчас идёт у нас в блоге и пользуется большим спросом", — объяснил родителю Михаил. — Не хамят? — поинтересовался актёр тетра и кино. — К сожалению нет, потому что хейтеры — это двигатель прогресса, — отметил Михаил. — Но этот прогресс можно и пережить. Лучше, когда всё-таки хвалят. Смотрите дальше и хвалите, а то что мы тогда там сидим на морозе, — сказал Александр Анатольевич.

Речь в диалоге идёт об интервью Михаила Ширвиндта с родителями. Видео называется: "Мемуары Ширвиндтов/Александр Ширвиндт/Наталья Белоусова/Михаил Ширвиндт"

Видео уже набрало более трёхсот тысяч просмотров.

Сам артист от хейтеров не страдает. Каждое его появление на экранах сопровождается сотнями восторженных комментариев.

"Какой же красавчик Александр Анатольевич- ни морщин, ни брюзжания, свежий, бодрый и всегда с искрометно-ироничный!!! Так держать!!!" — писали фолловеры.

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