Бывший художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт поделился своим взглядом на Интернет-критиков — так называемых хейтеров.
87-летний артист идёт в ногу со временем. Он прекрасно осведомлён о проблемах в сетевом пространстве.
Александр Анатольевич поинтересовался у сына, страдает ли он от любителей "вылить грязь" на тех, кто создаёт сетевой контент.
Между отцом и сыном состоялся занимательный диалог
— Ну что там, когда сельскую библиотеку мы снимали на даче? Ты помнишь или нет? — спросил артист наследника.
— Как помню, когда это сейчас идёт у нас в блоге и пользуется большим спросом", — объяснил родителю Михаил.
— Не хамят? — поинтересовался актёр тетра и кино.
— К сожалению нет, потому что хейтеры — это двигатель прогресса, — отметил Михаил.
— Но этот прогресс можно и пережить. Лучше, когда всё-таки хвалят. Смотрите дальше и хвалите, а то что мы тогда там сидим на морозе, — сказал Александр Анатольевич.
Речь в диалоге идёт об интервью Михаила Ширвиндта с родителями. Видео называется: "Мемуары Ширвиндтов/Александр Ширвиндт/Наталья Белоусова/Михаил Ширвиндт"
Видео уже набрало более трёхсот тысяч просмотров.
Сам артист от хейтеров не страдает. Каждое его появление на экранах сопровождается сотнями восторженных комментариев.
"Какой же красавчик Александр Анатольевич- ни морщин, ни брюзжания, свежий, бодрый и всегда с искрометно-ироничный!!! Так держать!!!" — писали фолловеры.
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