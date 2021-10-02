2 октября Андрею Данилко, прославившегося в образе Верки Сердючки, исполнилось 48 лет. Артиста поздравляют коллеги и поклонники. В Instagram-аккаунте шоумена появился чёрно-белая фотография Андрея из прошлого. На снимке он похож на звезду советского кинематографа.
На страничке артиста появилась поздравительная надпись на английском языке.
"От команды Верки Сердючки: Дорогой Андрей, мы любим тебя так, как никто не может любить! Спасибо вам за ваше вечное вдохновение и бесконечное и непредсказуемое чувство юмора. с днём рождения, дорогая!" — гласит поздравление.
К тёплым словам присоединилась тёзка Сердючки Вера Брежнева.
"Невероятный артист. С днём рождения!" — написала экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева.
Публика обратила внимание на чёрно-белый портрет шоумена. На фото он немного напоминает актёра Вячеслава Тихонова.
"Куда щёки дел?" — спрашивают фолловеры.
"Втянул", — объяснил Андрей.
Поклонники артиста не скупились на добрые слова.
"Обожаю Вас! Талант, такт, безупречный юмор, никогда не скатывающийся до пошлости! С днем рождения, Андрей, будьте здоровы и счастливы! Живите долго долго! С любовью из Казахстана!" — писали в Сети.
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