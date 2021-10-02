Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, которой приписывают роман с Прохором Шаляпиным, уверена, что артист выдумал всю историю с женитьбой и смертью супруги-миллионерши.
1 октября публика была шокирована новостью о том, что 42-летняя миллионерша из Канады Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса. Прохор Шаляпин пробыл мужем состоятельной женщины всего два месяца. Шоумен даже не смог проститься с супругой, так как её похоронили в закрытом гробу и спешно кремировали.
История выглядит настолько ошеломляющей, что не все поверили в правдивость заявлений Прохора Шаляпина. Есть версия, что певец всё придумал с целью пиара.
В числе скептиков — экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романская. Пианистка, которую все считают бывшей возлюбленной Прохора, уверена, что артист срежиссировал всю эту фантастическую историю. Она предполагает, что никакой жены из Канады у шоумена не было.
"Мне весь день звонят, словно я близкий родственник. Но в данном случае я даже слов сочувствия сказать не могу, потому что вообще не верю во всю эту историю", — цитирует слова Виталины "Дни. Ру.".
Пианистка отмечает, что у Шаляпина — богатая фантазия, поэтому ему ничего не стоит придумать такой "сценарий".
"Все истории про живых, мертвых или беременных жен у меня вызывают только смех. Мне кажется, что в данном случае вообще никакой жены не было", — говорит Виталина.
Женщина отмечает, что теперь Прохору будет, что рассказать на ток-шоу.
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