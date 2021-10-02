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Цымбалюк-Романовская считает новость о смерти жены Шаляпина фейком

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, которой приписывают роман с Прохором Шаляпиным, уверена, что артист выдумал всю историю с женитьбой и смертью супруги-миллионерши.

Цымбалюк-Романовская считает новость о смерти жены Шаляпина фейком

1 октября публика была шокирована новостью о том, что 42-летняя миллионерша из Канады Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса. Прохор Шаляпин пробыл мужем состоятельной женщины всего два месяца. Шоумен даже не смог проститься с супругой, так как её похоронили в закрытом гробу и спешно кремировали.

История выглядит настолько ошеломляющей, что не все поверили в правдивость заявлений Прохора Шаляпина. Есть версия, что певец всё придумал с целью пиара.

В числе скептиков — экс-супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романская. Пианистка, которую все считают бывшей возлюбленной Прохора, уверена, что артист срежиссировал всю эту фантастическую историю. Она предполагает, что никакой жены из Канады у шоумена не было.

"Мне весь день звонят, словно я близкий родственник. Но в данном случае я даже слов сочувствия сказать не могу, потому что вообще не верю во всю эту историю", — цитирует слова Виталины "Дни. Ру.".

Пианистка отмечает, что у Шаляпина — богатая фантазия, поэтому ему ничего не стоит придумать такой "сценарий".

"Все истории про живых, мертвых или беременных жен у меня вызывают только смех. Мне кажется, что в данном случае вообще никакой жены не было", — говорит Виталина.

Женщина отмечает, что теперь Прохору будет, что рассказать на ток-шоу.

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Умершая жена перехитрила Прохора Шаляпина
Автор: Елена Былкина
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