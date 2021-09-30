Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева опубликовала кадры из больницы в Коммунарке. Звезда ТВ, лёжа под капельницей, обратилась к поклонникам с жалостливой речью.
В разделе сторис Instagram Ларисы Гузеевой появилось видео из клиники. Лариса Андреевна сняла на камеру телефона, как лежит под капельницей. На кадрах видно только руку телеведущей, к которой присоединены трубки с лекарственным препаратом.
Она поднимает камеру и снимает медицинскую сестру, облачённую в защитный костюм.
Ослабевшим голосом 62-летняя телеведущая дала совет подписчикам.
"Берегите себя, не целуйтесь, не обнимайтесь, носите маски, потому что эта гадость так передаётся. Вен нет, поэтому капельницу держит медсестричка. В час по чайной ложке", — сказала Лариса Андреевна.
Фолловерам стало нестерпимо жалко Гузееву. После её болезни всё ещё острее почувствовали любовь и уважение к этой прекрасной женщине. Звезду осыпали добрыми пожеланиями.
Ларису Андреевну растрогала такая любовь публики.
"Дорогие мои подписчики! Спасибо вам огромное за такую любовь и пожелания скорейшего выздоровления. Господь не оставит вас и всё вам вернёт за вашу доброту и участие к мой скромной персоне. Я буду стараться. С вами мне сразу стало легче. Спасибо", — написал в ответ знаменитость.
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