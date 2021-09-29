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Никас Сафронов о дочери Королёвой: "Отличные яйцеклетки"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Художник Никас Сафронов объяснил, что думает по поводу рождения у Королёвой дочери в США. Живописец отметил, что теперь певица Азиза просит у Наташи Королёвой яйцеклетки, чтобы стать матерью.

Никас Сафронов о дочери Королёвой: "Отличные яйцеклетки"

Народный художник РФ порассуждал о том, правильно ли сделала Наташа Королёва, отдав свой биологический материал приятелю из США. Особенно смутило Никаса Степановича то, что друг певицы — нетрадиционной сексуальной ориентации.

Художник не стал осуждать звезду шоу-бизнеса за то, что она якобы бросила свою дочь. Он уверен, что моральная ответственность снимается с певицы, так как фактически никакой дочери у Королёвой нет.

"Когда человек носит под сердцем в течение 9 месяцев плод, мучается при родах, — это его ребёнок. А здесь всего лишь яйцеклетка. Она ничего не значит — это даже ещё не эмбрион. Так что не совсем правильно называть эту девочку дочкой Наташи — она дочь того человека, который воспользовался репродуктивным материалом Королёвой, и теперь воспитывает появившуюся в результате экстракорпорального оплодотворения малышку. Наташа здесь выступает исключительно как донор — поэтому не несёт никакой ответственности перед ребёнком, которого она не рожала и которого не воспитывает", — цитирует слова живописца "Собеседник".

Сафронов отметил, что у артистки — хорошая генетика, поэтому многие мечтают заполучить у неё биологический материал.

"У неё просто отличные яйцеклетки, и их, при её желании, можно отдавать тем, кому они нужны. Я знаю, что сейчас Азиза у неё просит биоматериал для того, чтобы стать матерью… А ругать Королёву бессмысленно. У неё нет никакой дочери. У неё есть только сын. Я так считаю", — сказал художник.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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