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Лариса Гузеева вышла на связь с поклонниками

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева впервые после госпитализации дала о себе знать, обратившись к тем, кто за неё переживает, с просьбой.

Лариса Гузеева вышла на связь с поклонниками

В век современных коммуникаций молчание Ларисы Андреевны в Instagram воспринималось особенно тревожно.

Стали множиться слухи о тяжёлом состоянии артистки. Дочь Гузеевой Ольга Бухарова объяснила, что её одолели фолловеры, которые забрасывали её в Сети вопросами о состоянии здоровья матери. Она сообщила, что с её мамой всё в порядке.

У самой Ларисы Андреевны настроение не столь оптимистичное. Она призналась, что ей страшно от того, что у неё диагностировали коронавирусную инфекцию.

Телеведущая объяснила своё нежелание комментировать болезнь.

"Всегда считала, что здоровье — это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей Стране докладывали что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь. Прошу всех: не звонить мне и моей семье. Очень прошу. Поставьте себя на моё место. Мне и так страшно. Спасибо за понимание", — написала звезда ТВ в своём микроблоге.

Подписчики стали дружно желать знаменитости скорейшего выздоровления.

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Ролик: Гузеева
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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