Гузеева запретила врачам переливать ей плазму от донора

Медики предложили госпитализированной Ларисе Гузеевой получить антитела от человека, который успешно справился со смертельно опасным вирусом, однако телеведущая отказалась от такой процедуры.

Главная телесваха страны с недоверием отнеслась к предложению "обучить" свой иммунитет борьбе с коронавирусом "экспресс-методом". Лариса Гузеева не позволила медикам переливать ей плазму от человека с устойчивыми антителами.

Дочь Ларисы Андреевной уверила, что её матери ничего не грозит.

"Несмотря на рекомендации врачей, Лариса Гузеева отказалась от процедуры. Артистка запретила врачам переливать ей плазму переболевшего донора. По последним показаниям здоровья, Лариса Андреевна находится в тяжёлом состоянии с подтверждённым диагнозом "коронавирусная инфекция", — цитирует слова своего источника "Комсомольская правда".

Есть информация, что жизни Ларисы Андреевны ничего не угрожает. Она не нуждается в переводе в реанимацию, не теряет сознание и может дышать самостоятельно. КТ показала, что лёгкие у артистки не поражены. Беспокоит звезду только слабость и сухой кашель.

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