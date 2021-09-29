Галкин забрался на высокую башню своего замка: "Какая красота"

Максим Галкин продолжает показывать публике мистические закоулки своего величественного замка. На этот раз шоумен залез на одну из башенок особняка и показал сказочный вид из "иллюминатора".

Окно в замке Максима Галкина

Супруг Аллы Пугачёвой снял видео в сторис Instagram. На кадрах запечатлено круглое окно, сквозь которое виднеется листва дерева. Свет через окно получился каким-то фосфорическим с желто-зелёным отливом.

На видео слышны также странные голоса, искажённые эхом и похожие на скрип ржавых петель.

Вся эта мистика привела Максима Галкина в восторг.

"Магия клена за стеклом. Какая красота", — сказал юморист, снимая, как за необычным окном колышется листва высокого дерева.

Шоумен часто показывает подписчикам красоту окружающего пейзажа. Муж Примадонны превратил прилегающую к его замку территорию в райский сад.

Весной, летом, осенью и зимой красоты ландшафтного парка приобретают особую сказочную красоту.

Галкин показывает себя как ценитель природных красот. Его восхищает буквально всё - от зрелых помидоров на кустах до ковра из диких полевых цветов.

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