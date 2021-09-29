Исхаков объяснил, почему распался их брак с Полиной Гагариной

Долгое время Дмитрий Исхаков сохранял благородное молчание, не называя причины распада брачного союза с певицей Полиной Гагариной. Когда же конфликт экс-супругов перетёк в судебную плоскость, Дмитрий нарушил молчание и высказался на больную тему.

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись в феврале 2021 года. Фотограф признался, что его звали на ток-шоу и предлагали ему миллион рублей за информацию о причинах расставания со звёздной супругой. Он отказался от подкупа, но дал Собчак бесплатное интервью, в котором подробно рассказал о крахе своей семьи.

Собчак, выслушав Исхакова, сравнила брак с лихорадкой, которая начинается жаром, а кончается холодом.

"Вот то, что сейчас происходит между Дмитрием Исхаковым и Полиной Гагариной, очень близко к точке замерзания", — написала Ксения Анатольевна под фрагментом своей беседы с фотографом в Instagram.

Журналистка назвала Исхакова домашним идеальным мужем, который всю свою жизнь начал посвящать супруге.

Дмитрий объяснил, что его устраивала такая роль.

"Я увидел, что я семейный человек, и мне это нравится. А артист такого уровня, конечно, живет в дороге, на сцене, в студиях, в постоянном движении", — объяснил Исхаков.

В какой-то момент интересы супругов разошлись.

"Это не произошло мгновенно. Где-то мы, наверное, не уследили", — признался фотограф.

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