Ольга Бузова не побоялась навлечь на себя волну хейта и опубликовала видео, на котором она в обнимку с бутылкой вина твердит что-то невнятное.
Почти ни один пост звезды "Дома-2" не обходится без обвинений в алкоголизме.
Шутки хейтеров про коньяк не прекращаются. Ольга Бузова периодически навлекает на себя "огонь" хейтеров, напоминая о своих старых скандалах, связанных со спиртным.
Ранее Ольга появилась на публике в футболке с надписью: "Где мой коньяк?", теперь же телеведущая сняла ролик, на которым претворяется пьяной. Звезда держит в руках бутылку и повторяет цифры из песни "Код любви".
"Когда после вечеринки забыла свой номер телефона", — подписала видео Ольга.
Поклонники Бузовой оценили уровень самоиронии звезды.
"Круто, так смеяться над собой умеет только Бузова", — написали фолловеры.
Впрочем не обошлось и без язвительных комментариев.
"Зачем свой номер телефона помнить? Чтобы позвонить себе по пьяни?";
"Губерниев вошёл в чат", — писали в Сети.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
По словам представителей мировой "элиты", из семи миллиардов землян шесть миллиардов будет отсеяно. Им позволят существовать, не мешая "золотому миллиарду"...