Шатающаяся Ольга Бузова сняла забавное видео

Ольга Бузова не побоялась навлечь на себя волну хейта и опубликовала видео, на котором она в обнимку с бутылкой вина твердит что-то невнятное.

Ольга Бузова

Почти ни один пост звезды "Дома-2" не обходится без обвинений в алкоголизме.

Шутки хейтеров про коньяк не прекращаются. Ольга Бузова периодически навлекает на себя "огонь" хейтеров, напоминая о своих старых скандалах, связанных со спиртным.

Ранее Ольга появилась на публике в футболке с надписью: "Где мой коньяк?", теперь же телеведущая сняла ролик, на которым претворяется пьяной. Звезда держит в руках бутылку и повторяет цифры из песни "Код любви".

"Когда после вечеринки забыла свой номер телефона", — подписала видео Ольга.

Поклонники Бузовой оценили уровень самоиронии звезды.

"Круто, так смеяться над собой умеет только Бузова", — написали фолловеры.

Впрочем не обошлось и без язвительных комментариев.

"Зачем свой номер телефона помнить? Чтобы позвонить себе по пьяни?"; "Губерниев вошёл в чат", — писали в Сети.

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