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Гарик Харламов обратился к болеющей "ковидом" Гузеевой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Резидент Comedy Club Гарик Харламов отбросил все прежние разногласия с ведущей шоу "Давай поженимся!" Ларисой Гузеевой и опубликовал пост, в котором он отбросил всякие шутки и искренне пожелал Ларисе Андреевне Здоровья. Подписчики в восторге от благородного порыва комика, однако Ксения Собчак увидела здесь скрытый "стёб".

Гарик Харламов обратился к болеющей "ковидом" Гузеевой

Харламов сделал Гузееву и её шоу предметом непрекращающихся насмешек. Очень часто в аккаунте юмориста появляются фрагменты из передачи "Давай поженимся!".

Лариса Гузеева ранее жаловалась на то, что Харламов её "задолбал", однако в недавнем своём интервью 62-летняя телеведущая призналась, что у неё была мысль скооперироваться с Гариком, чтобы, по её выражению, "спасать мир".

Сейчас госпитализированная Лариса Андреевна борется с коронавирусной инфекцией.

Харламов поспешил пожелать звезде ТВ скорейшего выздоровления.

"Понимаю, что публикация с Ларисой Гузеевой будет восприниматься, как стеб на моем аккаунте, но я искренне хочу поддержать ее в борьбе с этим недугом, который накрыл весь мир. Лариса, желаю вам сил. Сам переболел этой х*** в том сентябре. Держитесь! Здоровья вам!" — написал комик в своём Instagram.

Подписчиков умилил пост доброты Харламова.

"Вот это ты молодец! Уважаю ещё больше, не только за юмор", — писали фолловеры.

Лишь Ксения Собчак не поверила в искренность Гарика.

"Зачем ты стебешься?" — написала Собчак под постом Харламова.

Журналистке подписчики юмориста объяснили, что в словах Харламова нет ничего плохого.

"Я вот, например, искренне верю что Гарик не стебётся, а именно реально её поддержал", — ответили Собчак в Сети.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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