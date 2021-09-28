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Бородина рассказала о своём первом достижении в "Ледниковом периоде"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина после развода с Курбаном Омаровым активизировалась во всех сферах жизни. Звезду можно часто увидеть на светских тусовках, а теперь она ещё и встала на коньки. Ксения рассказала о первых впечатлениях от участия в ледовом шоу.

Бородина рассказала о своём первом достижении в "Ледниковом периоде"

Ксения Бородина решила повторить подвиг Ольги Бузовой, которая блистала в ледовом проекте прошлого сезона.

Знаменитость ранее объясняла подписчикам, что теперь после расставания с мужем её ничего не удерживает от покорения новых горизонтов. Складывается впечатление, что Омаров не давал Бородиной раскрыть свой творческий потенциал в полную силу.

Теперь Ксения воодушевлена и с восторгом отзывается о своём первом ледовом опыте. Примечательно, что Ксения Собчак ранее не решилась показать класс на льду, отказавшись от затеи на первой же репетиции.

Бородиной уже удалось не вылететь с первого тура. Она выступает в паре с фигуристом Дмитрием Соловьёвым.

"Мы сделали это! Я хочу сказать две вещи, спасибо @dmitry_solovyev, что ты самый лучший партнёр, который мог случиться, и второе, вы мои самые главные судьи — вы и мои близкие. Мы идём дальше, будем сильно стараться, точнее я. Я чувствую вашу поддержку, в Директ, в комментах, в смс, столько звонков было, месяц на льду — это совсем маленький срок, но я буду стараться", — написала Ксения в своём микроблоге.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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