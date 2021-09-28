Страдающей от "ковида" Гузеевой прописали гимнастику

Ведущая шоу "Давай поженимся" Лариса Гузеева лечится в одной из лучших больниц Москвы. Состояние звезды ТВ характеризуется, как среднетяжёлое, однако врачи дают хорошие прогнозы.

27 сентября телеведущую и актрису Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Знаменитость жаловалась на затруднённое дыхание. Кроме того, у неё наблюдались проблемы с почками.

После обследования диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился. У главной телесвахи страны также обнаружили пневмонию.

Как сообщает Пятый канал, состояние Ларисы Андреевны тяжёлое, однако она не нуждается в переводе в реанимационное отделение.

Звезда жалуется на одышку. Чтобы справиться с проблемами дыхательной системы, ей назначили консервативное лечение и дыхательную гимнастику.

Ранее медики сделали несколько повторных анализов. Гузеевой также назначили ряд обследований и консультаций.

Медики дают положительные прогнозы относительно здоровья звезды "Жестокого романса".

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