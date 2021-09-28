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Агутин резко ответил раскритиковавшей его песню поклоннице

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Леонид Агутин прошёлся по внешности девушки, которая негативно высказалась о его творчестве. Конфликт между певцом и подписчицей разгорелся в Facebook.

Агутин резко ответил раскритиковавшей его песню поклоннице

Интернет-пользовательница подвергла критике песню "Цветы" из нового альбома певца. По словам подписчицы Агутина, исполнителю не хватает оригинальности, а сам трек получился абсолютно неинтересным.

"Леонид, вы как будто всю жизнь тянете одну мелодию. Одну песню поёте. Неужели нельзя что-то оригинальное придумать, вы же композитор? Аранжировщики лучше работают. Ну сколько можно в одно ду-ду", — написала женщина.

Агутин быстро отреагировал на высказывание к его посту, назвав подписчицу "несимпатичной".

"И нелепые претензии к автору, которого слушают миллионы людей, только усугубляют ситуацию", — написал певец.

Позже уязвлённый Агутин рассказал, что бабушка Андрея Макаревича ругала творчество The Beatles, отмечая, что все песни у них "на один мотив".

"Поздравляю, вы стали бабушкой", — пошутил Агутин.

Фанаты Агутина заступились за музыканта. Они объяснили, что схожесть композиций автора — является его фирменным стилем.

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Цветы
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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