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Проскурякова прокомментировала видео Николаева с другой женщиной

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Игорь Николаев поделился видео, посвящённым его коллеге Ани Лорак. Композитор трогательно обратился к певице в своём микроблоге. Это не осталось без внимания со стороны супруги Николаева Юлии Проскуряковой.

Проскурякова прокомментировала видео Николаева с другой женщиной

Ани Лорак на днях исполнилось 43 года. Игорь Николаев сотрудничает с талантливой вокалисткой. В качестве примера их совместного творчества композитор показал фрагмент клипа "Снится сон". Над этой композицией Николаев работал вместе с Игорем Крутым.

Николаев лаконично поздравил исполнительницу с днём рождения.

К поздравлениям присоединились многие звёзды шоу-бизнеса. Поклонники тоже поддержали композитора, адресуя Ани Лорак много тёплых слов.

Не обошла своим вниманием пост супруга и Юлия Проскурякова.

Певица призналась, что не в силах сдерживать эмоции, когда слышит данную композицию.

"Моя любимая песня! Я всегда плачу, когда слушаю её… С днём рождения, Ани Лорак", — написала Проскурякова под постом супруга.

Некоторым фолловерам показалось несправедливым то, что талантливый супруг не даёт Юлии петь знаковые песни.

Один из подписчиков отметил, что Николаев всегда отдаёт лучшие композиции кому угодно, но только не супруге.

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Ани Лорак - Снится сон
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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