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Пока Пугачёва скоромно сидела за столом, Галкин пел в караоке

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Олег Газманов отпраздновал 70-летний юбилей. В гости к главному есаулу страны пришли Алла Пугачёва и Максим Галкин. На празднике каждый из звёздных супругов нашёл себе развлечение по душе. Алла предпочла тихий отдых в компании коллег, а Галкин "отрывался" на полную катушку.

Олег Газманов ЮБИЛЕЙ 70 лет : вечеринка эксклюзив 2021

Олег Газманов скромно отметил свой 70-й день рождения. Он созвал друзей из числа коллег по творчесскому цеху. Дорогими гостями на вечеринке исполнителя хита "Офицеры" стала Алла Бориосовна с супругом Максимом Галкиным.

Примадонна пришла в трендовом платье кипельно-белого цвета свободного кроя. Платье сочеталось с белоснежными прядями народной артистки СССР.

Судя по кадрам с юбилея Газманова, попавшим в Сеть, Пугачёва не отказала себе в удовольствии пообщаться со знакомыми. Примадонна чинно и величественно сидела за столом, в то время как её молодой супруг предпочёл петь песни в караоке.

Галкин нашёл себе достойного партнёра для вокальных упражнений. Шоумен пел песни в обнимку со Стасом Михайловым.

Исполнитель хита "Всё для тебя" для домашнего праздника выбрал голубой пиджак с золотыми вставками.

Многие гости Газманова не заморачивались с нарядами, а явились на торжество в джинсах и футболках.

Примечательно, что Примадонна ранее предпочла отметить свой 72-й день рождения в узком семейном кругу, тогда как Галкин устроил в честь своего 45-летнего юбилея масштабный праздник.

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Автор: Елена Былкина
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