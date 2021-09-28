Хромченко рассказала об актуальных брюках, маскирующих лишний вес

Эксперт "Модного суда" Эвелина Хромченко рассказала, что светлую одежду теперь носят не только летом. В трендах этой осени — белоснежные вещи.

Модный приговор

На первый план выходят вещи светлых тонов. Фаворитом подиумов стали кипельно-белые предметы гардероба.

О новых трендах в шоу "Модный приговор" на Первом канале рассказала Эвелина Хромченко.

"Главные брюки сезона — это гиперширокие брюки с гипердлиной. Когда вы стоите, а брюки лежат на полу", — объяснила эксперт.

Хромченко признаёт, что такая вещь не очень практична. При этом Эвелина отмечает, что женщина может позволить себе иметь в гардеробе ультрамодную вещь.

Она рассказала о плюсах такой формы брюк. По словам специалиста в области моды, широкие и длинные брюки хорошо маскируют лишние килограммы. Они также визуально делают ноги длиннее.

Стилист отметила, что белые брюки притягивают к себе всеобщее внимание. Они действуют почти также, как красное платье, поэтому сидеть они должны на фигуре безупречно.

Эвелина Хромченко предостерегала дам с несовершенной фигурой от ношения белых брюк, так как они сильно полнят.

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