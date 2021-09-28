EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт: цена на бензин никак не изменится после рекордного подорожания нефти
Последствия российско-венгерской сделки по газу изучит Еврокомиссия
В Перми учитель физкультуры просил детей молиться Аллаху
"В целом ряде регионов идёт рост": Песков высказался о четвёртой волне COVID-19
Научились "шазамить": "Одноклассники" запустили опцию для распознавания музыки
Кабул на грани ЧС: столица Афганистана может остаться без воды
Россиянам рассказали о законах, которые начнут действовать в октябре
Не для бывшего президента: Медведев объяснил, почему не пошёл в Госдуму
Кремль: газовый контракт с Венгрией не будет использован против Украины

Хромченко рассказала об актуальных брюках, маскирующих лишний вес

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эксперт "Модного суда" Эвелина Хромченко рассказала, что светлую одежду теперь носят не только летом. В трендах этой осени — белоснежные вещи.

Модный приговор
Модный приговор

На первый план выходят вещи светлых тонов. Фаворитом подиумов стали кипельно-белые предметы гардероба.

О новых трендах в шоу "Модный приговор" на Первом канале рассказала Эвелина Хромченко.

"Главные брюки сезона — это гиперширокие брюки с гипердлиной. Когда вы стоите, а брюки лежат на полу", — объяснила эксперт.

Хромченко признаёт, что такая вещь не очень практична. При этом Эвелина отмечает, что женщина может позволить себе иметь в гардеробе ультрамодную вещь.

Она рассказала о плюсах такой формы брюк. По словам специалиста в области моды, широкие и длинные брюки хорошо маскируют лишние килограммы. Они также визуально делают ноги длиннее.

Стилист отметила, что белые брюки притягивают к себе всеобщее внимание. Они действуют почти также, как красное платье, поэтому сидеть они должны на фигуре безупречно.

Эвелина Хромченко предостерегала дам с несовершенной фигурой от ношения белых брюк, так как они сильно полнят.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Модные женские брюки 2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Пока Пугачёва скоромно сидела за столом, Галкин пел в караоке
Путин: рост пенсий продолжится в ближайшие годы
Российским военным повысят зарплаты еще на 5%
Эксперт: цена на бензин никак не изменится после рекордного подорожания нефти
Последствия российско-венгерской сделки по газу изучит Еврокомиссия
Вадим Волобуев: у Варшавы существенные разногласия с Брюсселем с 2015 года
Хромченко рассказала об актуальных брюках, маскирующих лишний вес
В Перми учитель физкультуры просил детей молиться Аллаху
"В целом ряде регионов идёт рост": Песков высказался о четвёртой волне COVID-19
Научились "шазамить": "Одноклассники" запустили опцию для распознавания музыки
Популярное
Здоровье
Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

Российские учёные объяснили, при каких заболеваниях коронавирус "не возьмёт".

Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Здоровье и профилактика
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Общество
Моргенштерну вход воспрещён: российские города массово отменяют концерты рэпера
Мир. Новости мира
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
Игорь Буккер Откуда прибыли? Этруски родом из Причерноморья и Прикаспия Игорь Буккер Василий Амирджанов Медведев пообещал задор и кураж в Государственной думе Василий Амирджанов Ирина Гусакова Шафрановая королева готова бороться с талибами* за свой бизнес Ирина Гусакова
Политика. Новости и аналитика
Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину
Политика. Новости и аналитика
Кандидат в канцлеры ФРГ: Будущее ЕС зависит от сотрудничества с РФ и Украиной
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Здоровье и профилактика
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников