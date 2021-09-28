Кристина Орбакайте призналась, что не знала о болезни сына

Никита Пресняков скрывал от звёздной матери свой недуг. При этом он раскрыл правду своим подписчикам, объяснив, почему он стал похож на "шаолиньского монаха".

Певица Кристина Орбакайте высказалась о состоянии здоровья своего старшего наследника Никиты Преснякова.

Недавно 30-летний парень в своём Instagram-аккаунте рассказал фолловерам о своей особенной диете.

Ранее любая новая фотография молодого человека вызывала тревоги подписчиков. Публика отмечала, что музыкант просто "тает" на глазах.

Никита, уставший от подобных комментариев, объяснил, что он соблюдает строгую диету из-за полипов в желчном пузыре.

Оказалось, что о своих проблемах Пресняков-младший не рассказывал ни маме, ни бабушке Алле Пугачёвой.

"Я сама не знала, что у него проблемы со здоровьем. У всех бывают какие-то болячки. Ему просто посоветовали посидеть на диете", — объяснила Кристина в эфире одной из передач на канале НТВ.

Никита придерживается вегетарианства, а с обнаружением у него избыточного разрастания тканей слизистой оболочки желчного пузыря, он и вовсе перешёл на очень ограниченный список продуктов питания.

Жена Преснякова Алёна Краснова отмечала, что теперь вся семья перешла на исключительно здоровое питание и питается только низкокалорийной пищей, отказавшись от продуктов животного происхождения.

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