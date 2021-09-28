Спасать Ларису Гузееву от "ковида" будут необычным способом

Ранее сообщалось, что у Ларисы Гузеевой диагностировали COVID-19. У ведущей шоу "Давай поженимся" наблюдаются проблемы с почками и затруднено дыхание. Состояние звезды ТВ характеризуется как среднетяжёлое.

По данным СМИ, Лариса Гузеева сейчас находится в больнице № 40 в Коммунарке.

Артистка ранее оздоровлялась на крымском побережье, практикуя экстремальные способы борьбы с лишним весом. Лариса Андреевна купалась в ледяном море, что, по мнению специалиста, могло подорвать её иммунитет.

Как сообщает Telegram-канал Mash, спасать 62-летнюю звезду "Жестокого романса" будут с помощью переливания плазмы донора, переболевшего коронавирусной инфекцией.

"По нашим данным, в ближайшие дни телеведущей перельют плазму донора, у которого есть антитела. Это поможет Ларисе Андреевне справиться с болезнью. Сейчас врачи оценивают её состояние как средней тяжести", — информирует Telegram-канал.

У Гузеевой наблюдаются повышенная температура, одышка и кашель. Осложняет положение проблемы с почками.

Один из сотрудников шоу "Давай поженимся" ранее стал жертвой "ковида". Коллега Ларисы Андреевой астролог Василиса Володина отказалась вести шоу из-за опасений заразиться смертельно опасным вирусом.

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