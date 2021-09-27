Веру Брежневу по праву считают эталоном женственности. Звезда предстала перед публикой в сногсшибательном наряде. Певица пустила в ход "тяжёлую артиллерию", показав умопомрачительную фотосессию с недвусмысленным акцентом на пышный бюст.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" поделилась красивыми снимками. Вера Брежнева попозировала в красном платье с атласным отливом.
Знаменитость запечатлели в необычном ракурсе. На фото Вера надевает туфли и разговаривает по телефону. Выглядит снимок так, будто фотограф случайно заснял Брежневу за обычными занятиями.
Второй снимок из этой же серии более откровенный. Крупным планом сфотографирована грудь певицы, обтянутая платьем с глубоким декольте. Предполагалось, вероятно, что публика обратит внимание на украшение на шее артистки, однако внимание на себя перетянула шикарная грудь супруги Константина Меладзе.
"Поднимаю настроение яркими красками и @swarovski", — написала Вера под фото.
Поклонники Брежневой, как всегда, рассыпались в комплиментах.
"Моя любимая";
"Красота! Вдохновение для мужчин и женщин! Браво", — комментировали фото в Сети.
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