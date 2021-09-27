Вера Брежнева опубликовала жаркую фотосессию в красном платье

Веру Брежневу по праву считают эталоном женственности. Звезда предстала перед публикой в сногсшибательном наряде. Певица пустила в ход "тяжёлую артиллерию", показав умопомрачительную фотосессию с недвусмысленным акцентом на пышный бюст.

Вера Брежнева

Экс-солистка группы "ВИА Гра" поделилась красивыми снимками. Вера Брежнева попозировала в красном платье с атласным отливом.

Знаменитость запечатлели в необычном ракурсе. На фото Вера надевает туфли и разговаривает по телефону. Выглядит снимок так, будто фотограф случайно заснял Брежневу за обычными занятиями.

Второй снимок из этой же серии более откровенный. Крупным планом сфотографирована грудь певицы, обтянутая платьем с глубоким декольте. Предполагалось, вероятно, что публика обратит внимание на украшение на шее артистки, однако внимание на себя перетянула шикарная грудь супруги Константина Меладзе.

Бюст Веры Брежневой

"Поднимаю настроение яркими красками и @swarovski", — написала Вера под фото.

Поклонники Брежневой, как всегда, рассыпались в комплиментах.

"Моя любимая"; "Красота! Вдохновение для мужчин и женщин! Браво", — комментировали фото в Сети.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.