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Вера Брежнева опубликовала жаркую фотосессию в красном платье

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Веру Брежневу по праву считают эталоном женственности. Звезда предстала перед публикой в сногсшибательном наряде. Певица пустила в ход "тяжёлую артиллерию", показав умопомрачительную фотосессию с недвусмысленным акцентом на пышный бюст.

Вера Брежнева
Вера Брежнева

Экс-солистка группы "ВИА Гра" поделилась красивыми снимками. Вера Брежнева попозировала в красном платье с атласным отливом.

Знаменитость запечатлели в необычном ракурсе. На фото Вера надевает туфли и разговаривает по телефону. Выглядит снимок так, будто фотограф случайно заснял Брежневу за обычными занятиями.

Второй снимок из этой же серии более откровенный. Крупным планом сфотографирована грудь певицы, обтянутая платьем с глубоким декольте. Предполагалось, вероятно, что публика обратит внимание на украшение на шее артистки, однако внимание на себя перетянула шикарная грудь супруги Константина Меладзе.

Бюст Веры Брежневой
Бюст Веры Брежневой

"Поднимаю настроение яркими красками и @swarovski", — написала Вера под фото.

Поклонники Брежневой, как всегда, рассыпались в комплиментах.

"Моя любимая";

"Красота! Вдохновение для мужчин и женщин! Браво", — комментировали фото в Сети.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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