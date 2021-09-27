Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы стала копией Алисы Фрейндлих

В Сети обсуждают преображение актрисы Кристен Стюарт, которая играет роль принцессы Дианы в новой картине "Спенсер. Тайны принцессы Дианы". Актриса, ставшая известной благодаря роли Беллы Свон в сериале "Сумерки", стала очень похожа на народную артистку СССР Алису Френдлих.

Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

В ноябре этого года экраны выйдет художественный фильм Пабло Ларраина о принцессе Диане. Роль легендарной принцессы досталась Кристен Стюарт. Презентуют картину на Венецианском кинофестивале.

"Кристен может быть очень разной, она может быть очень таинственной и очень хрупкой, а в конечном итоге очень сильной, и это то, что нам нужно", — объяснил свой выбор актрисы на роль режиссёр Пабло Ларраин.

Над голливудской звездой хорошо поработали гримёры. В итоге актриса стала напоминать русскоязычной публике народную артистку СССР Алису Фрейндлих. Это сходство поразило интернет пользователей.

Блогер Рустам Солнцев рассказал о забавном сходстве своим подписчикам.

"Кристен Стюарт туеву хучу времени гримировали под принцессу Диану чтобы в итоге получилась Алиса Фрейндлих", — написал Солнцев под фото Стюарт.

Фолловеры согласились, что актрисы стали неразличимы.

"Ахаха. Я сначала так и подумала, что это Фрейндлих"; "Гримёр видимо в СССР родился"; "Как фотку увидела — первая мысль Алиса Френдлих! Да, видно этим гримерам её фотку подсунули вместо Дианы", — комментировали снимок в Сети.

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