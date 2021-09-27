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Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы стала копией Алисы Фрейндлих

Шоу-бизнес

В Сети обсуждают преображение актрисы Кристен Стюарт, которая играет роль принцессы Дианы в новой картине "Спенсер. Тайны принцессы Дианы". Актриса, ставшая известной благодаря роли Беллы Свон в сериале "Сумерки", стала очень похожа на народную артистку СССР Алису Френдлих.

Кристен стюарт в роли принцессы Дианы
Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы

В ноябре этого года экраны выйдет художественный фильм Пабло Ларраина о принцессе Диане. Роль легендарной принцессы досталась Кристен Стюарт. Презентуют картину на Венецианском кинофестивале.

"Кристен может быть очень разной, она может быть очень таинственной и очень хрупкой, а в конечном итоге очень сильной, и это то, что нам нужно", — объяснил свой выбор актрисы на роль режиссёр Пабло Ларраин.

Над голливудской звездой хорошо поработали гримёры. В итоге актриса стала напоминать русскоязычной публике народную артистку СССР Алису Фрейндлих. Это сходство поразило интернет пользователей.

Блогер Рустам Солнцев рассказал о забавном сходстве своим подписчикам.

"Кристен Стюарт туеву хучу времени гримировали под принцессу Диану чтобы в итоге получилась Алиса Фрейндлих", — написал Солнцев под фото Стюарт.

Фолловеры согласились, что актрисы стали неразличимы. 

"Ахаха. Я сначала так и подумала, что это Фрейндлих";

"Гримёр видимо в СССР родился";

"Как фотку увидела — первая мысль Алиса Френдлих! Да, видно этим гримерам её фотку подсунули вместо Дианы", — комментировали снимок в Сети.

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Спенсер: Тайна принцессы Дианы. Русский тизер-трейлер (Субтитры). Фильм 2021
Автор: Елена Былкина
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