Федункив объяснила, почему ушла из Comedy Woman: "Могу быть резка"

Звезда "Реальных пацанов" Марина Федункив в подробностях объяснила, почему ей было некомфортно работать в проекте Comedy Woman. Комедийная актриса поведала о кознях коллег в женском коллективе.

Сейчас Марину Федункив часто можно увидеть в Comedy Club. Среди мужчин актриса чувствует себя намного лучше, а вот отношения с женщинами из Comedy Woman у неё складывались непросто.

Федункив презентовала свою автобиографическую книгу "Жизнь сквозь смех". Литературный труд уже появляется на прилавках книжных магазинов.

49-летняя звезда опубликовала в своём Instagram-аккаунте фрагменты из своей книги. В них она проливает свет на то, что послужило причиной её ухода из проекта.

О том, что в какой-то момент в шоу стало неуютно работать, рассказывала ранее другая юмористка Елена Борщёва. Она отмечала, что не боялась руководителя проекта Наталью Еприкян (Наталью Андреевну), поэтому их отношения не сложились.

Марина отмечает, что женский коллектив, вопреки стереотипам, существовал довольно органично. Актриса отмечает также особую иерархию шоу, в которую она не вписывалась.

"Я оставалась сама по себе. Плюс у меня есть такое свойство характера: не могу я промолчать, я всегда за прямоту и справедливость. Такой уж человек — достаточно прямолинейный и откровенный, могу быть резка", — призналась звезда.

Федункив возмущало то, что некоторые в коллективе сливали про неё недостоверную информацию в СМИ.

"Финалочкой", по словам знаменитости, стал некий случай на одном из последних концертов. В микроблоге она не описывает конфликт, рекомендуя читать подробности в её книге.

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