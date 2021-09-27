Ларису Гузееву экстренно доставили в Коммунарку

По сообщению СМИ, Ларису Гузееву в срочном порядке доставили в Коммунарку на карете скорой помощи. Однако в московской городской клинической больнице №40 актрису и телеведущую обследовали и сделали тест на коронавирус, который оказался отрицательным, передаёт kp. ru.

Источник в Коммунарке сообщил, что диагноз Гузеевой врачи пока не поставили и телеведущая находится в палате, состояние стабильное.

Но уточнил, что у актрисы "сильный стресс" и ей пришлось дать успокоительные препараты.

В минувшее воскресенье Лариса Гузеева "постила" фото из Крыма и делилась с подписчиками информацией об уходовых процедурах.

Ранее известная актриса и телеведущая проекта "Давай поженимся" рассказала о травле в школе. Гузеева призналась, что была "гадким утёнком" и её обижали одноклассники. По словам звезды, причиной такого отношения сверстников стала бедность. Девочка ходила в школу в обносках, а отец злоупотреблял алкоголем.

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