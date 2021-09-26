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"В каждой бочке затычка": российский политолог высказался о Бузовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский политолог Евгений Сатановский высказался о творчестве Ольги Бузовой. Так, по словам Сатановского, секрет успеха певицы и теле-дивы в "отсутствии комплексов".

"В каждой бочке затычка": российский политолог высказался о Бузовой

"Ни голоса, ни особых талантов, ни какой-то сногсшибательной внешности, ни специального образования, но в каждой дыре затычка, денег в итоге море", — написал в своём Telegram-канале политолог.

Также Сатановский уточнил, что на фоне успеха Ольги Бузовой, многие думают, что нет необходимости в образовании, таланте и природных данных.

"Главное, чтобы нахрапистость была и максимальное отсутствие комплексов, которых у наглой посредственности нет по определению, в отличие от людей ярких и творческих", — резюмировал Сатановский.

По словам политолога, "феномен" бесталанности бич не только 21 века. И привёл в пример танцовщицу Иду Рубинштейн. Как написал Сатановский, у неё тоже не было "ни кожи, ни рожи". Однако дива блистала на подмостках, картины с ней выставляли в музеях, про неё писали в газетах. Но в отличие от Бузовой, Рубинштейн "хотя бы" родилась в семье из высшего сословия.

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Автор: Екатерина Широкова
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