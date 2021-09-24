Собчак о презентации нового сезона канала МатчТВ: "КВН образца 96-го"

Ксения Собчак написала в своём Telegram-канале издевательский пост, в котором высмеивает медиа-шоу, посвящённое новому сезону канала Матч-ТВ. Есть там и неприличные шутки про Дзюбу и возгласы Бузовой про коньяк и много очень оригинального контента, который Собчак назвала деревенским люксом.

Презентация нового сезона Матч ТВ

Журналистка назвала презентацию канала позором.

"Раньше я думала, что знаю про позор всё и лучше всех, но оказалось, что нет, что не всё, и не лучше всех, и есть человек, который по праву должен владеть короной кринжа, и это женщина, и ее имя вы точно знаете. Принцесса самой колхозной вечеринки года — о да, это всё она. Тина Канделаки", — пишет Собчак.

Ксения Анатольевна беспощадна в своих оценках.

"Можно спросить, что это за КВН образца 96-го года мы видели в качестве презентации нового сезона канала? Какой-то корпоратив Газпрома, а не адекватное медиа-шоу. Это как вообще? То есть мало того, что их контент не интересен, даже Дзюба не п***, так ещё и этот деревенский люкс в копилку кринжа. И вы мне ещё запрещали вести Дом2? Даже там вкуса побольше. А ещё там среди всей этой публики явно побольше понятийности и куда меньше морального б***", — заявляет Собчак