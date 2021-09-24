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Регина Тодоренко записала двухлетнего сына в спортивную секцию

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая программы "Орёл и решка" Регина Тодоренко научила сына преодолению и определила наследника в спортивную школу. Интересно, что малыш сам подошёл к тренеру и попросил его принять в ряды спортивной секции.

Регина Тодоренко записала двухлетнего сына в спортивную секцию

Ребёнок Регины Тодоренко и Влада Топалова родился в декабре 2018 года. Малышу по имени Михаил два года и девять месяцев.

Телеведущая чутко относится к интересам наследника. Она не противоречила желанию сына записаться на секцию по футболу, несмотря на то, что сама звезда хочет, чтобы малыш занимался музыкой.

"Сегодня сбежал с занятия по музыке и зашёл в спортивный зал, где проходила тренировка по футболу. Я предложила зайти и посмотреть, а вдруг понравится!

— Мама, ну, мне же страшно.
— Сынок, мне тоже иногда бывает страшно, а потом я преодолеваю страх, и мне становится радостно. Вот и ты смело подойди к тренеру и спроси, можно ли присоединиться", — рассказала Регина.

Мальчик сначала робел, однако потом взял себя руки и договорился с тренером о занятиях.

Особенно умилил Тодоренко вопрос Миши о том, верит ли она в него.

"Нам, взрослым, стоит поучиться у детей искренности и умению говорить о своих чувствах честно. Ведь только когда ты открыт миру, Мир открывается и тебе!" — написала Тодоренко в своём микроблоге.

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Автор: Елена Былкина
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