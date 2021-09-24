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Собчак поделилась "магическими" фразами из словаря коуч-гуру

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Собчак высмеяла словарный запас коуч-тренеров. Журналистка порекомендовала подписчикам бежать от людей, которые употребляют сомнительные слова и выражения. Списком "стоп-слов" Ксения Анатольевна поделилась с фолловерами.

Собчак поделилась "магическими" фразами из словаря коуч-гуру

Собчак скептически относится к так называемым коучам (специалистам в психологическом консультировании, помогающим человеку более эффективно достигать поставленных целей).

Она отметила те слова, которые непременно должны насторожить человека, не желающего попасться на удочку к шарлатанам.

"Составила список слов-маркёров, по которым безошибочно можно понять, что с человеком надо сворачивать разговор и бежать, пока он не продал вам "магический коучинг" или шапочку из фольги. Не благодарите. Оплата по сердцу!" — написала Ксения в своём Instagram.

Журналистка привела более трёх десятков сомнительных выражений.

Среди них:

"Я в потоке
Я в принятии
Мне откликается
Я в моменте
Я в ресурсе
О чем это для тебя?
Просто побудь с этим
Вселенная дала
У меня сейчас такая мощная трансформация идёт
Много наполненности
Я тебя услышал
Безоценочно
Это всё иллюзии ума
Сходи на випассану
Я на детоксе" — привела Ксения эти и другие примеры изысканной терминологии "продвинутого коуча".

Вера Брежнева откликнулась на пост Собчак запрещённой фразой из списка звезды.

"Я тебя услышала", — остроумно отреагировала экс-солистка группы "ВИА Гра" в ответ на предостережения Ксении Анатольевны.

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