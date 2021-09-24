Павел Воля начал работать по филологической специальности

Комика Павла Волю нередко сравнивают с писателем-сатириком Михаилом Задорновым. Монологи юмориста Comedy Club чем-то напоминают сатиру Михаила Николаевича. Теперь Воля выпустил свою книгу, что даёт ему право называться писателем. Комику пригодилось его филологическое образование.

Резидент Comedy Club Павел Воля ранее выпускал аудиоальбомы со стихами. Теперь комик выпустил свою бумажную книгу. Об этом юморист рассказал в своём Instagram-аккаунте.

"Я пишу стихи и даже 2 года назад выпустил два аудиоальбома. С тех пор мне постоянно пишут: "а когда будет книжка, чтобы можно было в руках подержать и почитать?". Скажу честно, я этого даже не планировал. Но таких сообщений стало так много, что все мои друзья и коллеги сказали: "Павлик, давай выпускать, люди хотят". И вот это случилось. Сегодня вышла моя первая книжка "Стихи, мысли, обрывки". Всё, что удалось найти и восстановить из записных книжек, блокнотов и заметок", — объяснил Павел в своём микроблоге.

Комик отметил, что тираж его книги небольшой, всего 1000 штук.

Скоро в аккаунте юмориста появилось ещё одно восторженное сообщение.

"Ребята, что вы творите, за 30 минут такое гигантское количество заказов книги, что у нас упал сайт. Не выдержал. Сейчас уже работает, но с перебоями, прошу понять и простить", — написал Воля.

Примечательно, что Воля по образованию филолог. Раньше этот факт становился предметом шуток в Comedy Club, а теперь любовь к русскому языку всё-таки взяла верх над комиком.

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