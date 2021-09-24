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Игорь Крутой рассказал, как родные приняли его внебрачного сына

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В 90-х Игоря Крутого были недолгие отношения с женщиной по имени Ирина. В итоге у женщины родился сын Яков. Игорь Композитор узнал о существовании наследника лишь три года назад, когда молодой человек сам вышел с ним на связь.

Счастливое воссоединение! Игорь Крутой официально признал внебрачного сына: сделали ДНК, все в шоке

Игорь Яковлевич сначала недоверчиво отнёсся к заявлению о том, что парень его сын.

Яков предложил ему встретиться, однако музыкант решил всё сперва проверить. Чтобы убедиться в истинности слов молодого человека, Крутой сделал тест ДНК-тест.

Экспертиза показала, что Яков действительно его родной сын. Крутой встретился с парнем и признал его своим наследником.

Семья кмпозитора отреагировала на новость о новом родственнике позитивно. Особенно обрадовались брату дети Игоря Яковлевича.

"Как-то я признался дочери Саше в том, что у меня есть сын. Она нашла его в соцсетях, написала ему с предложением о встрече. Яков ответил, мол, да, конечно. Я не знал о его существовании, а когда узнал — не поверил. Поначалу Яков нашел телефон моего старшего сына, который мне обо всем рассказал. Я тогда сказал ему: "Многие в стране хотят стать моими сыновьями", — рассказала 67-летний Игорь Крутой в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

История Крутого напоминает индийский фильма. так как мама Якова только перед смертью открыла правду о том, кто на самом деле его отец

"Моя мама обожает Якова, готовит ему пирожки по утрам. Яша боксер, так что все, кто имеет ко мне претензии — обращайтесь к нему! А если говорить серьезно, то в моей жизни появился сын, за которого я несу и буду нести ответственность. Не скажу, что сразу почувствовал к нему отцовские чувства. Но это моя кровь, мой родной человек", — объяснил Крутой.

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Автор: Елена Былкина
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