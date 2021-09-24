Игорь Крутой официально стал многодетным отцом

Мэтр российской эстрады Игорь Крутой официально признал внебрачного сына, с которым познакомился три года назад.

Парня зовут Яков, ему уже 30 лет. Радостью обретённого отцовства Крутой поделился с Борисом Корчевниковым в эфире программы "Судьба человека" (ТК Россия-1)

"Яша появился в моей жизни три года назад. Он похож и на меня, и на обоих моих родителей. Я — счастливый отец", — заявил композитор.

По его словам, известие о внебрачном сыне он поначалу встретил с недоверием. Хотя принёс ему новость Николай, старший сын. Позже отцу позвонил и сам Яков.

Он рассказал, что до недавнего времени и сам не знал, кто его биологический отец. Только перед смертью мать рассказала об этом.

"Сдали ДНК-тест. Оказалось, что всё правда. Это мой родной сын. Я потом сам набрал Яшу. Мы с ним встретились и, наконец, поговорили", — рассказывает Крутой и признаётся, что его мама "прониклась к младшему внуку, полюбила его" и пекла ему пирожки, когда он учился в институте.

Теперь у Игоря Крутого официально трое детей: сын Николай от первого брака, дочь Саша от второго и внебрачный Яков.