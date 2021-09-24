Лиза Арзамасова показала, как её живот выглядит после родов

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова месяц назад впервые стала мамой. В браке с фигуристом Ильёй Авербухом у актрисы родился сын, которого назвали Лев. Лиза, которую поклонники привыкли видеть тонкой и изящной, показала, как роды отразились на её талии. Девушка показала свой живот, сделав селфи у зеркала.

Лиза Арзамасова

26-летняя актриса ранее признавалась, что наслаждается материнством, ни о чём не думает и никуда не спешит. При этом звезда театра и кино объясняла, что находит время для того, чтобы освежить в памяти тексты своих ролей.

Долго артистка в декрете не пробыла. Арзамасова уже приступила к репетициям в театре, где она играет роль в постановке "Крутые виражи".

Очень стройная артистка без труда вернулась к своей привычной форме. О том, что она отходила с огромным животом и пережила роды, уже ничего не напоминает.

Лиза Арзамасова показала плоский животик

Лиза прекрасна и тонка, как и прежде. В разделе сторис Instagram артистка продемонстрировала, как её живот выглядит сейчас.

Подписчики увидели совершенно плоский животик без малейшего намёка на лишний вес или растяжки.

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