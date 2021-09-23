Анфиса Чехова опубликовала соблазнительное фото в ванной

Анфиса Чехова снова предстала перед подписчиками во всей красе. Телеведущая поделилась снимком, на котором её грудь скрывает только пена.

Анфиса Чехова

Анфиса Чехова умеет подавать себя изысканно и соблазнительно. Ранее звезда произвела фурор на красной дорожке премии Fashion People Awards. Знаменитость пришла на светское мероприятие в прозрачном сетчатом платье, сквозь которое было в мельчайших подробностях видно нижнее бельё артистки.

На этот раз Анфиса сфотографировалась, сидя в ванне. О том, есть ли на звезде одежда, можно лишь догадываться, так как всё лишнее на снимке закрывает белая мыльная пена. В руках у Чеховой — бокал с каким-то напитком.

"Я кофе пью на завтрак, ты виски до обеда.

Я в нежности нуждаюсь, ты в деньгах.

Мы терпим поражение, но празднуем победу.

Ты в страхах и сомненьях, я в духах!" — поделилась знаменитость с подписчиками стихотворением собственного сочинения.

Фолловеры похвалили Анфису за проникновенные стихи и принялись осыпать её комплиментами.

"Фото безупречно, ничего не видно, но видно всё, очень красиво!" — писали интернет-пользователи под постом звезды.

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