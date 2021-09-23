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Волочкова трогательно поздравила дочь с днём рождения

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова обратилась с тёплыми поздравлениями к своей единственной наследнице — дочери Ариадне. Девочке исполнилось сегодня 16 лет.

Ариадна Волочкова
Дочь балерины Ариадна Вдовина

Анастасия Волочкова разместила в своём Instagram-аккаунте поздравительный пост.

"Сегодня 16 лет исполняется моей любимой доченьке Ариадне. Это счастливый день и для меня", — написала балерина в микроблоге.

Анастасия удивилась тому, как быстро летит время и поделилась с подписчиками личными воспоминаниями.

"Я помню, как 16 лет назад, стоя в Петровском монастыре перед иконой, я выбирала для дочки такое имя… С первых её шагов я показала ей все виды самых разных направлений: от школ раннего развития, музыки, вокала, спорта, танцев во всех видах до гуманитарных направлений и многого другого, чтобы Ариадна могла сделать свой выбор. Она очень талантливый человек! Я всегда горжусь её успехами и достижениями. Ариша множество раз с 4-х лет была украшением моих благотворительных концертов и спектаклей", — написала танцовщица.

Балерина отметила, что она исполнила главную роль своей жизни — материнство!

"Я счастливая мама", — призналась балерина.

Дочь Волочковой Ариадна живёт с отцом — бизнесменом Игорем Вдовиным. Девочка объясняла, что она не живёт с матерью, так как загородный дом балерины находится далеко от её школы.

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Ариадна Волочкова "Зима-зима"
Автор: Елена Былкина
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