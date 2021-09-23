Дочь Долиной рассказала, как похудела её звёздная мама

Наследница Ларисы Долиной рассекретила метод борьбы с лишним весом своей знаменитой мамы. Ангелина Миочинская предоставила целую инструкцию тем, кто желает повторить "подвиг" её волевой родительницы.

Ангелина активно делится с подписчиками снимками своей звёздной матери.

На этот раз она опубликовала фотографию Долиной в шикарном чёрном платье, сочетающем в себе атлас и бархат. Этот наряд, украшенный серебристой подвеской, действительно очень идёт народной артистке. Платье подчёркивает красивую фигуру певицы в форме "песочные часы".

"Знаковое Платье. Платье — Стена. #идеальнаясовместимость, создала предмет искусства, не меньше", — подписала фото Миочинская.

Ангелина имеет в виду хит Ларисы Долиной "И снова на пути стена".

"Эту песню я всегда слушаю когда мне тяжело…", — признались поклонники певицы.

Фолловеры обратили внимание на впечатляющую стройность Долиной и снова стали просить "рецепт" похудения.

"Мне бы силу воли Л. А, чтобы так похудеть", — жаловались поклонницы Долиной.

Ангелина охотно объяснила женщинам, как нужно бороться с лишним весом, основываясь, вероятно, на опыте мамы.

"На самом деле нужно выдержать 40 дней, потом меняется все. 40 дней попробовать не есть с 15 :00 до 10:00 следующего дня. Можно двигать промежутки, предположу, но этот самый рабочий думаю, так как вы ложитесь спать организмом без перегруза", — написала девушка.

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