Киркоров заявил, что это он организовал праздник детям Пугачёвой

18 сентября наследникам Аллы Пугачёвой и Максима Галкина исполнилось восемь лет. В честь дня рождения звёздных отпрысков был устроен грандиозный праздник в стиле "Звёздных войн". Филипп Киркоров с гордостью заявил, что искромётное детское шоу состоялось благодаря ему.

Гарри и Лиза Галкины остались довольны праздником, стилизованным под киноэпопею "Зввёздные войны".

Ранее СМИ сообщали, что Филипп Киркоров закрыл своё агентство по организации детских праздников. Информация оказалась не совсем верна. Филипп Бедросович не собирается бросать выгодное коммерческое предприятие и готов продолжать дарить детям состоятельных родителей незабываемые праздники.

"Поздравляю Лизу и Гарри с днём рождения и посылаю всю мою любовь замечательным деткам, которых знаю с самого рождения! Счастлив и горжусь, что компания Phillparty, когда-то основанная мной, продолжает дарить детские праздники. Мое новое международное агенство королевских вечеринок "KIRKOROV EVENT” @kirkorovevent откроет новую эру праздников в первый день зимы, традиционно, 1 декабря, на юбилее Аллы-Виктории @allavictoriyakirkorova", — написал король российской эстрады в своём Instagram-аккаунте.

Под постом Киркорова уже пишут восторженные отзывы.

"Какое счастье иметь дело с профессионалом в организации праздников! Никаких забот, а результат потрясающий! День рождения детей запомнится надолго", — комментируют пост певца фолловеры.

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