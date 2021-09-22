"Фундамент надо было проверять": Федункив ужаснула Пизанская башня

Звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив сейчас проводит медовый месяц на родине своего молодого супруга Стефано Маджи. Путешествие по Италии не доставляет актрисе удовольствия. Её коробит неблагоустроенность и разруха итальянских городов.

Марина Федункив называет себя тревел блогером. Ранее её возмутили развалины Колизея, которые она назвала недостроем.

На этот раз актриса с мужем посетила итальянский город Пиза. Уроженка города Пермь с неодобрением отнеслась к накренённой Пизанской башне.

"Приехала отдохнуть, в этой Италии работы не початый край. Придерживают башню, а ничего не получается. Ребята, тут всё дело в фундаменте. Тут фундамент надо было проверять. Я уже с Колизем разобралась, я уже вышла на нужных людей. Там уже некоторые семьи, которые вкладывали в этот объект, обои покупают, стенки румынские, потолки высокие позволяют. А тут фундамент. Мне баню строили четыре хороших строителя. Если такая ситуация, то конечно отправлю их в Италию, что делать. Я с Мавроди разобралась, тут тоже разберусь", — заявила Федункив на видео.

Актриса вознамерилась помогать дружественной Италии.

"Теперь понятно, почему город называется Пиза… Не умеют здесь строить, не умеют. Как жить будут, не представляю", — сетует артистка.

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