Звезда сериала "Реальные пацаны" Марина Федункив сейчас проводит медовый месяц на родине своего молодого супруга Стефано Маджи. Путешествие по Италии не доставляет актрисе удовольствия. Её коробит неблагоустроенность и разруха итальянских городов.
Марина Федункив называет себя тревел блогером. Ранее её возмутили развалины Колизея, которые она назвала недостроем.
На этот раз актриса с мужем посетила итальянский город Пиза. Уроженка города Пермь с неодобрением отнеслась к накренённой Пизанской башне.
"Приехала отдохнуть, в этой Италии работы не початый край. Придерживают башню, а ничего не получается. Ребята, тут всё дело в фундаменте. Тут фундамент надо было проверять. Я уже с Колизем разобралась, я уже вышла на нужных людей. Там уже некоторые семьи, которые вкладывали в этот объект, обои покупают, стенки румынские, потолки высокие позволяют. А тут фундамент. Мне баню строили четыре хороших строителя. Если такая ситуация, то конечно отправлю их в Италию, что делать. Я с Мавроди разобралась, тут тоже разберусь", — заявила Федункив на видео.
Актриса вознамерилась помогать дружественной Италии.
"Теперь понятно, почему город называется Пиза… Не умеют здесь строить, не умеют. Как жить будут, не представляю", — сетует артистка.
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