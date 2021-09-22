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Скончался звезда фильма "Секс в большом городе"

Шоу-бизнес » Зарубежный

Возвращение на экраны популярного фильма "Секс в большом городе" омрачено трагедией. Ушёл из жизни один из актёров картины — Уилли Гарсон (Стэнфорд).

Скончался звезда фильма "Секс в большом городе"

О смерти артиста сообщил его сын Нейтан.

"Покойся с миром. Я так рад, что ты поделился со мной всеми своими приключениями и сумел так многого добиться. Я так тобой горжусь. Всегда буду любить тебя, но, думаю, тебе пора отправиться в собственное приключение. Ты всегда будешь со мной. Люблю тебя больше, чем ты когда-либо узнаешь", — выразил свои чувства Нейтан.

Уилли Гарсону (Стэнфорду) было 57 лет. Есть предположение, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Артист успел сняться и в продолжении популярного фильма.

Свою скорбь по поводу утраты выразили многие коллеги Уилли. Роб Морроу написал в своём микроблоге о том, что раздавлен печальным известием. Гарсон, по словам Роба, запомнился ему весёлым и счастливым человеком.

Актёр получил широкую известность благодаря роли Стэнфорда Блэтча в "Сексе в большом городе". В нескольких сезонах нашумевшего сериала он играл друга главной героини в исполнении Сары Джессики Паркер.

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Умер актер Уилли Гарсон
Автор: Елена Былкина
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