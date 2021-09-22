Блогер Блиновская посмеялась над теми, кто не может купить её курсы

Успешный автор тренингов личностного роста Елена Блиновская укорила людей, которые стараются обманом получить доступ к её востребованным марафонам. По убеждению блогера, это "все равно что есть из помойки".

Блиновская обратилась к тем, кто пытается сэкономить на её курсах.

"Покупать курс вскладчину, воровать, искать обходные пути, а не официально — это все равно что есть из помойки! И кому-то ведь нормально, вкусно и не брезгливо. Эти люди найдут кучу оправданий и объяснений, лишь бы продолжать есть из помойки", — выразила своё негодование Блиновская в Instagram.

Тех же, кто честно выкладывает деньги на приобретение её авторских тренингов, она сравнила с посетителями изысканного ресторана.

Блиновская убеждена, что между двумя группами этих людей лежит пропасть.

"Кто-то никогда не захочет с уровня помойки слезать — ему будет вкусно. Что ж, имеет право. А у вас как? Покупаете честно или все по помойкам шастаете?" — спросила блогер у фолловеров.

Рита Дакота согласилась с утверждением тренера личностного роста. Певица считает, что нельзя никого обманывать — ни по мелочи, ни по-крупному.

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