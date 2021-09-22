Лолита Милявская объяснила, почему Алла Пугачёва получает намного больше других пенсионеров. Певица рассказала, почему выступает против присвоения почётных званий артистам.
Алле Пугачёвой назначена пенсия в размере 46 тысяч рублей (при средней цифре по России около 15 тысяч). Примадонна получила звание народной артистки СССР тридцать лет назад.
Такой информацией поделилась Милявская в шоу Антона Красовского "Антонимы". Певица отметила, что дружит с Аллой Борисовной, поэтому узнала о её пенсии из первых уст.
Милявская заявила, что отрицательно относится к присвоению артистам почетных званий.
Для того, чтобы получить звание заслуженного деятеля культуры, нужно подать соответствующую заявку.
Документ рассмотрят соответствующие госорганы, после чего нужно ждать вердикта. Заниматься этим ради прибавки к пенсии исполнительница не собирается.
"Я против всех званий. Это никому не нужно. Зачем мне это надо? Все эти звания всего лишь прибавка к пенсии. Я её оформила", — объяснила. Милявская.
Артист Ефим Шифрин, напротив, жалеет, что в своё время не оформил себе звание заслуженного артиста России.
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