Лолита раскрыла размер пенсии Аллы Пугачёвой

Лолита Милявская объяснила, почему Алла Пугачёва получает намного больше других пенсионеров. Певица рассказала, почему выступает против присвоения почётных званий артистам.

Алле Пугачёвой назначена пенсия в размере 46 тысяч рублей (при средней цифре по России около 15 тысяч). Примадонна получила звание народной артистки СССР тридцать лет назад.

Такой информацией поделилась Милявская в шоу Антона Красовского "Антонимы". Певица отметила, что дружит с Аллой Борисовной, поэтому узнала о её пенсии из первых уст.

Милявская заявила, что отрицательно относится к присвоению артистам почетных званий.

Для того, чтобы получить звание заслуженного деятеля культуры, нужно подать соответствующую заявку.

Документ рассмотрят соответствующие госорганы, после чего нужно ждать вердикта. Заниматься этим ради прибавки к пенсии исполнительница не собирается.

"Я против всех званий. Это никому не нужно. Зачем мне это надо? Все эти звания всего лишь прибавка к пенсии. Я её оформила", — объяснила. Милявская.

Артист Ефим Шифрин, напротив, жалеет, что в своё время не оформил себе звание заслуженного артиста России.

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