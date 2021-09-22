EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Общественный штаб по наблюдению перепроверит результаты ДЭГ в Москве
Директор "Руспродсоюза" заявил о подорожании макарон из твёрдых сортов пшеницы
Около 60 участников уличного конфликта задержали со стрельбой в Крыму
ОНФ: каждая третья детская площадка в России травмоопасна
В Свердловской области полиция спланировала поход мужчины с ружьём в школу
Мизулина объяснила, кто на самом деле виноват в трагедии в Перми
На советника Зеленского совершили покушение, его водитель ранен
В МИД призвали Польшу "охладиться" в своей оценке о влиянии РФ на цену газа
В Красноярском крае задержали студента, который хотел убить однокурсников

Лолита раскрыла размер пенсии Аллы Пугачёвой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Лолита Милявская объяснила, почему Алла Пугачёва получает намного больше других пенсионеров. Певица рассказала, почему выступает против присвоения почётных званий артистам.

Лолита раскрыла размер пенсии Аллы Пугачёвой

Алле Пугачёвой назначена пенсия в размере 46 тысяч рублей (при средней цифре по России около 15 тысяч). Примадонна получила звание народной артистки СССР тридцать лет назад.

Такой информацией поделилась Милявская в шоу Антона Красовского "Антонимы". Певица отметила, что дружит с Аллой Борисовной, поэтому узнала о её пенсии из первых уст.

Милявская заявила, что отрицательно относится к присвоению артистам почетных званий.

Для того, чтобы получить звание заслуженного деятеля культуры, нужно подать соответствующую заявку.

Документ рассмотрят соответствующие госорганы, после чего нужно ждать вердикта. Заниматься этим ради прибавки к пенсии исполнительница не собирается.

"Я против всех званий. Это никому не нужно. Зачем мне это надо? Все эти звания всего лишь прибавка к пенсии. Я её оформила", — объяснила. Милявская.

Артист Ефим Шифрин, напротив, жалеет, что в своё время не оформил себе звание заслуженного артиста России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Какая пенсия у Аллы Пугачевой? | #ВТЕМЕ
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Мизулина объяснила, кто на самом деле виноват в трагедии в Перми
На советника Зеленского совершили покушение, его водитель ранен
Ученые из Ирана представили еще одно доказательство эффективности арбидола
В МИД призвали Польшу "охладиться" в своей оценке о влиянии РФ на цену газа
Почему ЕР теряет голос за голосом в пользу КПРФ
В Красноярском крае задержали студента, который хотел убить однокурсников
Последователи Талибана* вербовали людей и готовили теракты в России
Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в 36 регионах России
Альянс AUKUS - англосаксы переформатируют мир
"Говорил, что слышит звон": бывшая девушка охарактеризовала стрелка из Перми
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт по лжи оценила сенсационное признание Наташи Королёвой

Не все поверили в искренность Наташи Королёвой, которая заявила, что у неё подрастает дочь в США. Отцом ребёнка, по словам актрисы, является её хороший друг. Есть мнение, что исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" выдумала историю с ребёнком ради пиара.

Эксперт по лжи оценила сенсационное признание Наташи Королёвой
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
Общество
"Убитых было бы больше": Собчак прокомментировала трагедию в Перми
Общество
Студенты отказались от лекций невозмутимого профессора ПГНИУ
Новости Украины
"Смиритесь уже" - генерал ВСУ осадил кричащих о войне с Россией
Ирина Шлионская "Сам дурак!" и ещё шесть способов ответить на оскорбление Ирина Шлионская Усам Оздемиров Побороть бедность не получится, если всех стричь под одну гребёнку Усам Оздемиров Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер
Общество
"Главное, что он заперся": в Пермском вузе похвалили невозмутимого преподавателя
Общество
Лекция во время стрельбы: правильно ли поступил педагог
"Ивермектин" побеждает коронавирус в Индии
Здоровье
"Ивермектин" побеждает коронавирус в Индии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников