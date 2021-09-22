Мария Порошина разместила фотографию, глядя на которую подписчики решили, что актриса скоро снова станет мамой.
У Марии Порошиной — пятеро детей от разных браков. Старшая дочь актрисы появилась на свет от Гоши Куценко. Три дочки — Серафима, Аграфена и Глафира родились в браке с Ильей Древновым. Порошина предпочитает скрывать, кто является отцом её младшего сына Андрюши.
Звезда сериала "Всегда говори всегда" опубликовала в Instagram интересный снимок. На фото артистка запечатлена в объёмном свитере. Фолловеры обратили внимание на то, что 47-лентяя звезда выглядит заметно округлившейся.
Подписчикам показалось подозрительным то, что Мария Михайловна скрывает талию за мешковатой одеждой. Фолловеры, не дождавшись никаких заявлений, принялись поздравлять актрису с прибавлением в семействе.
"Неужели Мария Михайловна в ожидании чуда?",
"Кажется, можно поздравлять с очередным малышом",
"Мария, если вы в положении, то поздравляю Вас",
Мне кажется, "Животик видно", — писали в Сети.
Актриса ранее сама признавалась, что будет рада, если снова станет мамой.
"Пять хорошо, а шесть лучше", — говорила Мария Михайловна.
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