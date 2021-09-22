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Наталья Штурм высмеяла сенсационное заявление Наташи Королёвой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее русалка российской эстрады Наташа Королёва призналась, что у неё в США подрастает двухлетняя дочь. Отцом ребёнка, по словам артистки, является её друг. Певица Наталья Штурм нашла нестыковки в словах Королёвой и обвинила звезду во лжи.

Наталья Штурм высмеяла сенсационное заявление Наташи Королёвой

В программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион" Королёва раскрыла свой секрет. Она заявила, что отдала яйцеклетку другу-миллионеру, который воспользовался услугами суррогатной матери. В итоге, по уверению певицы, на свет появилась очаровательная голубоглазая девочка, которая живёт сейчас в США.

Многим слова Королёвой показались малоправдоподобными. Есть предположение, что на такой поступок певицу толкнула корысть, ведь за свой биологический материал она получила 175 миллионов рублей.

Наталья Штурм не поверила ни единому слову Королёвой.

"Мне неинтересно, когда врут и плохо играют. Идея неплохая, особенно в части американского миллионера. Но зачем это надо было сочинять Королёвой? Мне понятно. У Тарзана, скорее всего, и не спрашивали разрешения. Он свою актёрскую задачу попытался воплотить на шоу, типа: "Я ж муж!" Получилось жалко и стыдно", — цитирует слова Штурм "Московский комсомолец".

Подметила певица и нестыковки в словах исполнительницы хита "Жёлтые тюльпаны".

"То она написала отказ, то теперь называет ребенка "моя дочь". Итог: или репетируйте, или не позорьтесь. По закону жанра, после его телеизмен и после её яйцеклетки, блуждающей по миру, должно быть признание Королёвой, что миллионер-гей на самом деле любовник Тарзана. Врать, так по крупному!" — поделилась своим мнением Наталья Штурм.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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Не все поверили в искренность Наташи Королёвой, которая заявила, что у неё подрастает дочь в США. Отцом ребёнка, по словам актрисы, является её хороший друг. Есть мнение, что исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" выдумала историю с ребёнком ради пиара.

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