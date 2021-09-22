В Сети обсуждают внезапно похорошевшую Елену Батурину

Жена покойного экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина постройнела и помолодела. Публика гадает, чем вызваны такие позитивные перемены во внешности одной из самых состоятельных женщин мира.

Елена Батурина

Фотографию стройной и красивой Елены Батуриной опубликовал в своём Instagram-аккаунте блогер Рустам Солнцев.

"Батурина, вдова Лужкова, как-то реактивно похорошела. При Собянине", — подписал снимок вдовы Лужкова.

Елена Николаевна — одна из самых богатых и влиятельных женщин планеты, миллиардер и бывшая хозяйка империи бизнес-среды "Интеко".

Ранее в образе женщины читалось что-то мужское. В КВН даже шутили, что Батурину легко спутать с Дмитрием Харатьяном.

Теперь Елена Николаевна стала более женственной. Поспособствовало этому, возможно, то, что она избавилась от лишнего веса.

Публику не удивило преображение миллионерши.

"Богатая вдова на выданье, у неё бабла — трактор забуксует, ещё бы ей плохо выглядеть!" "Замуж, поди, собралась", — предположили фолловеры.

Впрочем, некоторые опять увидели в Батуриной схожесть с актёром-мужчиной, на этот раз с иностранным.

"Похожа на молодого Депардье", — отметили в Сети.

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