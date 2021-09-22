Ольга Бузова расколотила гору тарелок в Турции

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова не отказала себе в удовольствии разбить о кафельный пол стопку тарелок в турецком заведении общепита.

В России битьё посуды воспринимается как проявление истерики. Колотить посуду в нашей стране принято во время скандала, хотя считается, что разбитая тарелка или чашка бьётся на счастье.

На курортах мира набирает популярность услуга на битьё посуду. Подобный "ритуал" интернет-пользователи уже наблюдали в аккаунте Филиппа Киркорова. Он в компании друзей, сидя за столом, организованно и с удовольствием бил тарелки, с силой кидая их на пол в одном из ресторанов Греции.

Ольга Бузова сейчас отдыхает в Турции, где ей тоже предложили выплеснуть негативные эмоции с помощью битья посуды.

Ольге вручили стопку белых керамических тарелок. Бузова сначала пыталась колотить посуду, держа её в руках и стуча одной тарелкой по другим, однако потом она бросила всю стопку посуды на пол.

"Жизнь одна. Кайфуйте", — подписала видео звезда.

Ребёнок, который смотрел на весь этой весёлый "добош", не удержался и тоже расколотил две тарелки, с удовольствием бросив их на пол.

Подписчики отметили, что Ольга подала сомнительный пример ребёнку.

"Потом будет малой дома так посуду бить, научат"; "Вообще-то не безопасно! Осколок мог отрекошетить от пола в глаз ребёнку! Сомнительное веселье…" — комментировали видео в Сети.

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