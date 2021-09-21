"Маленькое чудо": Стас Михайлов трогательно поздравил дочку с днём рождения

Кумир миллионов женщина опубликовал поздравление, посвящённое очаровательной младшей дочурке Марии. 21 сентября девочке исполнилось 9 лет.

Стас Михайлов представляется поклонницам самым идеальным мужчиной на земле. Исполнитель хита "Всё для тебя" действительно окружил своих родных женщин заботой и вниманием.

Певец посвятил очередной пост в микроблоге младшей дочери Марии. Девочка растёт артистичной, активной и весёлой.

"Спасибо, Господи, за это маленькое чудо!!! Моя любимая жена и тебе!!! Ты подарила мне два самых дорогих человечка, подарила мне новый мир — мир новых красок и детских эмоций. Я узнал, что счастье не только на сцене и в работе, а что счастье в твоих детях, в семье, в этих глазах, которые смотрят на тебя каждый день!" — пишет артист в своём Instagram-аккаунте.

Певец адресовал наследнице трогательные слова, отметив, что девочка находится под особой защитой, так как родилась в великий христианский праздник.

"Доча, ты любишь этот мир, это видят и чувствуют все кто тебя знает. Ты родилась в светлый праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Она твоя заступница и Помощница во всей земной жизни. Никогда это не забывай и Она тебя никогда не оставит!!! Поэтому не было сомнений и малейшего колебания, как тебя назвать!!! Люблю тебя, мое сердечко, живи долго и счастливо на этом свете! Пусть Бог будет со всеми нами во все дни нашей земной жизни!!! Пусть твоя дорога жизни будет красивой и насыщенной, а мы будем молиться за тебя!!! С днём рождения, Доченька!!!" — объяснил артист.

Стас Михайлов — многодетный отец. У него двое детей от прошлых браков — сын Никита (2001) и дочь Дарья (2005), двое детей Инны от прошлого брака — сын Андрей (1993) и дочь Ева (1999) и общие дочери Инны и Стаса — Иванна (2009) и Мария (2012).

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