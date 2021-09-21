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Нонна Гришаева оседлала крокодила

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса театра и кино Нонна Гришаева опубликовала необычную фотосессию. Бесстрашная женщина села верхом на крупного крокодила.

Нонна Гришаева
Нонна Гришаева

Звезда сериала "Папины дочки" Нонна Гришаева любит животных. Она устроила себе отдых в компании братьев наших меньших. Звезда пообщалась с лошадьми, пингвинами, кроликами и даже крокодилом.

Нонна Валентиновна села верхом на клыкастого пресмыкающегося.

"Сегодня волшебно начался мой день! Прогулялась по парку Ривьера и получила массу положительных эмоций и даже немного адреналина. Спасибо директору парка @davids237 Рекомендую", — пишет актриса под серией жизнерадостных снимков.

Подписчики похвалили знаменитость за доброе отношение к четвероногим созданиям.

"Нонна, Ваше общение с животными — моя отдельная любовь, всегда так умиляюсь, когда вижу фото, как Вы их гладите, кормите, разговариваете с ними, а целовашки с оленем вообще забыть не могу. Рада, что есть возможность отдохнуть и немного подзарядиться. Вы такая милая!", — писали поклонники актрисы под фотосессией звезды в Instagram.

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В наше время Нонна Гришаева Женщина со спецэффектами 20 03 2014
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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