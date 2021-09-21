Собчак отреагировала на искромётную пародию на себя

Участница команды КВН "Пятигорск" Екатерина Моргунова очень удачно спародировала "кровавую барыню" Ксению Собчак. Ксения Анатольевна снова следует своему безотказному принципу, который звучит примерно так: если тебя высмеяли, посмейся вместе со всеми.

Екатерина Моргунова, которая известна как худенькая подруга звезды КВН Ольги Картунковой, очень удачно вписалась в образ Собчак.

В пародии Моргунова показывает Собчак этаким эгоцентриком, который сомневается, что за МКАДом есть жизнь. Она берёт интервью у провинциальной жительницы и рассуждает о том, что вне Москвы только мрак и ужас.

"Главный неприятный интервьюер страны. Я долго думала, что может быть хуже, чем взять интервью у маньяка и у Юлии Волковой, поэтому сегодня у нас в гостях Олечка Картункова из сборной России проекта "Игра". Ну, рассказываете, Олечка, из какого д*** Вы к нам приехали? … Я думала, что за МКАДом только темнота и крики, а там оказывается ещё и Вы", — говорит комедийная актриса, ловко подстраиваясь под манеру говорить Собчак.

Ксения Анатольевна не стала обижаться на пародию.

"Неплохо", — написала журналистка под видео в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

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