Участница команды КВН "Пятигорск" Екатерина Моргунова очень удачно спародировала "кровавую барыню" Ксению Собчак. Ксения Анатольевна снова следует своему безотказному принципу, который звучит примерно так: если тебя высмеяли, посмейся вместе со всеми.
Екатерина Моргунова, которая известна как худенькая подруга звезды КВН Ольги Картунковой, очень удачно вписалась в образ Собчак.
В пародии Моргунова показывает Собчак этаким эгоцентриком, который сомневается, что за МКАДом есть жизнь. Она берёт интервью у провинциальной жительницы и рассуждает о том, что вне Москвы только мрак и ужас.
"Главный неприятный интервьюер страны. Я долго думала, что может быть хуже, чем взять интервью у маньяка и у Юлии Волковой, поэтому сегодня у нас в гостях Олечка Картункова из сборной России проекта "Игра". Ну, рассказываете, Олечка, из какого д*** Вы к нам приехали? … Я думала, что за МКАДом только темнота и крики, а там оказывается ещё и Вы", — говорит комедийная актриса, ловко подстраиваясь под манеру говорить Собчак.
Ксения Анатольевна не стала обижаться на пародию.
"Неплохо", — написала журналистка под видео в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".
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